Un make up perfetto grazie alle novità proposte da L’Oréal

NewTuscia – E’ un make up che punta sull’incarnato, si esprime attraverso un seducente gioco di contrasti e singole cromie, quello che emerge dalle passerelle della moda, e segna il percorso di stagione.

La leggerezza delle tinte affiora fra minimalismo, stile urba no e un tocco vintage, perfetto per esaltare i volumi e le forme del viso, ma in grado di coinvolgere anche gli occhi, gli zigomi e le labbra. Il risultato sembra casuale, in realtà si sviluppa attraverso soluzioni curate e ricercate sin nel minimo dettaglio.

Le soluzioni make up di L’Oréal

Per rispondere ai dettami più attuali del make up L’Oréal propone tutta una serie di prodotti novità.

Dai mascara che regalano un volume intenso si passa agevolmente ai rossetti dalla texture ultra-leggera e l’incredibile lucentezza vinilica. Le matite per sopracciglia hanno un effetto preciso e definito, e insieme all’intera gamma di soluzioni make up consentono di esaltare la naturale bellezza e di esprimersi nella maniera più autentica.

Se l’intento è quello di mettere in risalto occhi e bocca, oppure scegliere di illuminare l’incarnato del volto, L’Oréal ha sempre la soluzione perfetta. Vale la pena visitare la pagina dedicata ai prodotti make up e scegliere quelli che meglio rispondono alle esigenze individuali, per garantirsi una bellezza unica.

Tante novità per un make up personalizzato

Per labbra in primo piano L’Oréal propone Brilliant Signature, la tinta brillante ultra sottile per un colore pieno e a lunga durata. La tinta per le labbra si stende perfettamente grazie all’innovativo applicatore calligrafo dalla forma piatta, che consente un’applicazione facile e rilascia perfettamente il colore. Brilliant Signature propone una gamma di 8 nuove tinte labbra brillanti, ideali per esprimere al meglio il proprio modo di essere.

Realizzato per offrire un volume intenso, con assoluta immediatezza, Lash Paradise è l’assoluta novità occhi di L’Oréal. Facile da applicare il mascara garantisce un volume intenso a tutte le ciglia ed è pensato espressamente per occhi sensibili. Lash Paradise vanta un’applicazione piacevole e diverse declinazioni dalla versione waterproof all’extra-black, dalla soluzione colore al primer, che rinforza le ciglia e le rende seducenti.

Garantirsi in un solo gesto una pelle idratata e un colorito sano e luminoso è possibile grazie a Skin Paradise, la crema colorata infusa d’acqua di L’Oréal Paris, novità make-up per chi desidera un effetto nude senza rinunciare ai trucchi per il viso. L’esclusiva formula idratante è composta al 70% da acqua, unita a pigmenti minerali dalla forte concentrazione idratante. Skin Paradise disseta la pelle sin dalla prima applicazione e dopo 5 giorni di utilizzo il livello di idratazione aumenta addirittura del 10,2%.

Con Skinny Definer di L’Oréal Paris anche le sopracciglia tornano a ricoprire un ruolo di prim’ordine. La micro matita ha una punta di precisione ultra-sottile da 1.5 mm, che permette di definire, pettinare e riempire perfettamente ogni tipologia di forma.

Con Tryon di L’Oréal Paris sbarca on line la novità del trucco virtuale

Tre semplici step offrono ad ogni donna un percorso facilitato per innovare il proprio look grazie alla soluzione virtuale offerta da Tyron studiato da L’Oréal Paris. Facile fare una prova ‘live’ caricando una foto, oppure divertirsi a valutare il viso prima e dopo il trucco.