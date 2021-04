Taglio erba e spazzamento meccanizzato, divieti dal 4 all’11 maggio

Tutte le informazioni su giorni e luoghi interessati dagli interventi

NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli interventi per il taglio delle erbe e per lo spazzamento meccanizzato sul territorio comunale. Questo il programma dei prossimi giorni: il 4 maggio in via Cardinal La Fontaine, via delle Belle e via delle Fabbriche; il 5 maggio in via Prada, via Chiodaroli e via Amendola; il 6 maggio in via Signorelli, via Pio Fedi, piazza Sant’Agostino e via delle Mura; il 7 maggio in via Larga, piazza Fontana Grande, via della Pace e ponte del Paradosso; l’8 maggio in via San Leonardo e via del Meone; il 10 maggio in via della Torre e via San Giovanni Decollato; l’11 maggio a San Martino al Cimino, in via del Macello, piazza Mariano Buratti e piazza Oberdan.