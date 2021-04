Risultati Elezioni per rinnovo cariche del gruppo giudici di gara della Fidal Lazio

NewTuscia – VITERBO – Il viterbese Fabrizio Maiolati eletto nella Commissione tecnica Regionale, Katia Doddo fuori per soli 4 voti.

Dopo le recenti votazioni per il rinnovo provinciale e regionale del Gruppo Giudici Gara della Fidal, sono stati resi noti i risultati della elezione della componente regionale che vedono alla guida dell’importante organismo il riconfermato Franco Di Pietro con 96 voti insieme a Franco Pica 73, Nicolò Bianco 70, Fabrizio Maiolati 58, Mauro Pastore 54, Vincenzo Genovino 47, Federica Lombardi 45. Rimane fuori dalla commissione e prima dei non eletti l’altro giudice viterbese Katia Doddo, che recentemente aveva conseguito la nomina a giudice regionale. Su quest’ultimo risultato hanno pesato non poco le 4 schede nulle e le 7 schede bianche alle recenti votazioni provinciali di sabato 24 aprile a Viterbo, che non hanno consentito di fatto la nomina di un secondo giudice viterbese nella commissione. Doppio il rammarico espresso dall’ex delegato provinciale Maiolati, che anche nella sua relazione conclusiva del mandato biennale aveva evidenziato l’assenza di un candidato alla carica di fiduciario provinciale, per cui la Commissione neo eletta dovrà entro un mese, assegnare un Delegato al G.G.G. di Viterbo, per cercare di portare avanti, l’ottimo lavoro che era stato intrapreso già negli ultimi anni. Resta comunque più che positiva la nomina di Fabrizio Maiolati nella commissione tecnica regionale, dove potrà continuare il suo lavoro, già intrapreso con passione e competenza per più mandati come consigliere regionale della Fidal Lazio, con importanti incarichi legati alla gestione del Gruppo Giudici. E’ Maiolati stesso che nell’intraprendere questo nuovo incarico regionale, augura un buon lavoro a tutti per il prossimo quadriennio. (G.M.)