Rebeshi, respinto il ricorso contro l’arresto per mafia viterbese

Nessuna connessione qualificata tra i reati contestati ad Ismail Rebeshi e sfociati in due processi separati, quello scaturito dall’operazione Ichnos per lo spaccio di droga in Sardegna e l’altro dall’operazione Erostrato per la mafia nel viterbese. Lo stabilisce anche la Cassazione

NewTuscia – VITERBO – Respinta la richiesta di scarcerazione del legale di Ismail Rebeshi per decorrenza dei termini, basata sull’invocazione della contestazione a catena, ossia del vincolo di continuazione creatosi, secondo la difesa, tra i fatti di Viterbo e quelli in Sardegna. L’istanza era stata presentata dall’avvocato Roberto Afeltra lo scorso 8 giugno in vista della condanna in primo grado a 12 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Mentre Rebeshi si trovava in carcere, dove era rinchiuso dal 26 novembre 2018 per traffico di cocaina, reati per cui è stato condannato a 6 anni, è stato raggiunto da un’ulteriore ordinanza di custodia nel gennaio del 2019 per incendi e minacce avvenute a Viterbo tra il 2017 e il 2018 e che si sono conclusi con l’arresto di tredici persone.

I reati portati alla luce con l’operazione Erostrato per la mafia nella Tuscia e con l’operazione Ichnos per la droga nell’isola, sfociati in due ordini restrittivi nei confronti del boss e due procedimenti penali diversi, per la Corte Suprema, per il Tribunale del Riesame e per la Cassazione non costituirebbero una connessione qualificata. La richiesta è stata rigettata dagli organi competenti rispettivamente il 12 giugno, il 28 ottobre e il 6 aprile; quest’ultima con la motivazione che non sussistono i presupposti che i fatti presi in esame dalla procura nel 2019 fossero desumibili da quelli del 2018 messi agli atti dalla procura di Cagliari. Si tratterebbe di illeciti diversi per titolo di reato in ambito territoriale e criminale che non avrebbero nessuna connessione qualificata tra loro.