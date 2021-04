Raccolta rifiuti a Viterbo porta a porta 1 e 2 maggio, info utili

NewTuscia – VITERBO – Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta sabato 1 maggio, giorno festivo, si svolgerà regolarmente, sia per le utenze domestiche, sia per quelle non domestiche, in base al calendario di ogni singola zona. Regolare la raccolta anche domenica 2 maggio, il cui servizio è rivolto alle sole utenze non domestiche del centro storico (zona A), per la frazione dell’organico.