Porta Romana. Inaugurata la pedana per disabili

NewTuscia – VITERBO – L’inaugurazione della pedana per disabili e carrozzine a Porta Romana è stata anche l’occasione di annunciare un prossimo intervento di restauro delle porte lignee della città.

A comunicarlo Laura Allegrini, assessore ai lavori pubblici. Presenti insieme al sindaco Giovanni Maria Arena anche l’assessore ai servizi sociali, Antonella Sberna, e Antonio Scardozz, consigliere comunale.

Secondo quanto annunciato da Allegrini, si inizierà con Porta della Verità, del Carmine, San Pietro e Porta Romana, per poi proseguire con le altro. Con un budget di 40mila euro, i lavori verranno effettuati sul posto non appena finita l’attività scolastica per ridurre al minimo il passaggio di automobili e pedoni.