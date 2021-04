Bomarzo: Fotovoltaico Loc. Marcolino

In un articolo apparso sul quotidiano online Tusciaweb, il Gruppo Impianti Solari (GIS) ha affermato che “l’installazione degli impianti non intacca in alcun modo il suolo, ed è compatibile con attività di pastorizia”.

La verità è che in caso di realizzazione dell’impianto, i terreni agricoli verrebbero impoveriti di ben 20 cm di strato organico per un fotovoltaico che sottrarrà migliaia di metri cubi di terra.

La creazione dei cosiddetti “parchi fotovoltaici” comporta un consumo importante di suolo, il quale non è immediatamente restituibile alla natura o all’agricoltura una volta che l’impianto sia stato smantellato; senza tenere conto del consumo di spazio, che è un bene preziosissimo nei nostri territori. Emerge, per giunta, una contraddizione di fondo: quella di ricorrere a una fonte energetica rinnovabile impoverendo in misura importante 83 ettari di suolo, che al contrario non è una risorsa rinnovabile.

Un’ulteriore considerazione merita l’impatto sull’ecosistema e sul paesaggio, “spezzati” da ettari di filari di pannelli al di sotto dei quali, nel migliore dei casi, ci può essere un prato nel quale però la biodiversità sarà sicuramente ridotta. Sarebbe anche catastrofico per il turismo, perché annullerebbe il fascino che il territorio della Tuscia ha sempre esercitato su chi l’ha visitato. L’impatto visivo sarebbe infatti devastante, a scapito della Riserva e del paesaggio, e penalizzerebbe moltissimo la nascita e lo sviluppo di un adeguato programma turistico-economico. La riserva di Monte Rufeno, per esempio, da decenni fornisce lavoro diretto a decine di famiglie, e lavoro indiretto a tutto il comprensorio.

Ancora una volta, per approfittare di esigui e dubbi vantaggi economici, lasciamo una pesante eredità alle generazioni future, manifestando mancanza di rispetto nei confronti del bene comune.

E noi, per concludere, vogliamo ripetere che a fronte di un guadagno di circa 2 milioni di euro che andrà alla società Martello s.r.l., Bomarzo ha pattuito in cambio come ‘compenso’ circa 180.000 euro in venti anni!

Rendiamoci conto.

Risca Maurizio per conto dei Consiglieri: Lamoratta Giovanni, Pandimiglio Laura Giovanna e Di Gregorio Mario