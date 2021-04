Porti, Tidei (Iv): “Bene deleghe Mims a Bellanova, competenza e professionalità”

NewTuscia – ROMA – “Congratulazioni a Teresa Bellanova che nell’ambito delle sue attività da sottosegretario al Mims ha ricevuto, tra le altre deleghe, anche quella nell’ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione relative alle attività di sviluppo dell’intermodalità e dell’accessibilità ai porti e alle attività, per quanto di competenza, connesse allo sviluppo delle zone economiche speciali, ivi compresi i retroporti. Si tratta di deleghe importanti, in linea con una valorizzazione del ruolo dei porti che è necessaria per il nostro Paese e che andrà ulteriormente accresciuta con le azioni del Recovery e con la blue economy. Sono convinta che Teresa Bellanova saprà raccogliere al meglio questa sfida e mettere ancora una volta competenze e professionalità al servizio del Paese”.

Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).