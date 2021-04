NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Davvero di pessimo gusto le parole utilizzate nell’aula del Consiglio regionale dall’assessore Roberta Lombardi nei confronti di Matteo Renzi, accusato di populismo senza cervello sul tema dell’abolizione delle province. Sul populismo sono i 5 Stelle ad essere i campioni indiscussi, mentre sulla coerenza, predicata bene e razzolata molto male, non possono essere di esempio per nessuno. Non è di nessuna utilità trasformare il Consiglio in un palcoscenico per sferrare attacchi che nulla hanno a che vedere con la legge su Arpa che si sta votando in queste.

All’assessore Lombardi ricordo che è stata nominata in una maggioranza composita, con diverse sensibilità politiche, e che merita rispetto in tutte le sue componenti. Sarebbe stato meglio concentrare l’intervento sulla legge relativa ad Arpa più che lanciarsi in invettive, queste sì, populiste. Ma evidentemente la tentazione dei 5 stelle è sempre la stessa: accusare gli altri dei propri comportamenti”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale e coordinatrice del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).