Il body care passa anche per il deodorante: ecco i rimedi per la sudorazione

La sudorazione è una naturale e sana funzione del corpo umano. Il sudore è composto dal 99% di acqua e dall'1% di sale ed è un liquido incolore e inodore. Il cattivo odore che si assimila al sudore è dovuto alla presenza di batteri. Il sudore prodotto dall'organismo tramite le ghiandole eccrine e le ghiandole sudoripare si produce in determinate circostanze: con le alte temperature sia esterne (in estate) che interne (febbre o aumento d ella temperatura corporea), quando si svolge attività fisica, in condizioni di stress o affaticamento fisico e nervoso. Ognuno ha un proprio odore unico e indicativo del proprio stato di salute ed emotività, una vera e propria identità olfattiva simile a delle impronte digitali odorose. L'età, il sesso, i fattori ambientali o genetici, l'igiene e l'uso dei cosmetici contribuisce a influenzare l'odore corporeo, nonché la quantità e la qualità della sudorazione. I deodoranti sono i primi e più elementari sistemi per controllare l'odore e la secrezione del sudore.

Tipologie di deodoranti: come scegliere

In commercio è possibile trovare una varietà infinita di deodoranti con specifiche diverse: prodotti per controllare il cattivo odore, altri che servono a ridurre o contenere la sudorazione eccessiva (chiamata iperidrosi), altri specifici per zone del corpo (ascelle, mani piedi), anti-traspiranti, anti-macchia, farmaceutici e clinici oppure commerciali. Le famiglie italiane in media spendono 400 milioni di euro l’anno in prodotti per la sudorazione tra deodoranti e anti-traspiranti. Non esiste un prodotto più efficace o più sicuro di altri, perché molto dipende dallo scopo per cui si acquista un prodotto per il controllo della sudorazione, ma soprattutto dal tipo di pelle. Le pelli sensibili richiedono solitamente prodotti specifici, chi produce un sudore acido avrà maggior necessità di utilizzare un deodorante contro il cattivo odore, o chi suda molto anche in condizioni normali potrebbe propendere per un anti-traspirante che si caratterizzano per la presenza di sali di alluminio che bloccano il sudore.

In genere, un buon deodorante per l’igiene quotidiana – oltre a evitare la formazione dei cattivi odori – dovrebbe essere anti-macchia o anti-aloni, privo di ingredienti potenzialmente nocivi per la salute, in grado di contrastare la formazione dei batteri che causano il cattivo odore. Se al deodorante si aggiunge anche la funzione anti-traspirante, la soluzione è ottimale anche se occorre controllare la formulazione.

Le tipologie di deodorante si distinguono anche in base al “formato”:

Spray;

Roll – on;

Liquido;

In crema.

Affinché un deodorante sia efficace bisogna saperlo utilizzare. Ecco alcune semplici regole su come applicare correttamente un deodorante:

Applicare il deodorante solo dopo aver accuratamente lavato e asciugato la parte su cui sarà applicato (solitamente le ascelle);

I prodotti spray devono prima essere ben agitati per mescolare gli ingredienti e spruzzati a una distanza di circa 15 cm per una durata di due secondi. Un’erogazione prolungata non serve;

Prima di indossare i vestiti occorre far asciugare e assorbire bene il prodotto.

Vi sono alcuni deodoranti che è fortemente sconsigliabile utilizzare, anche se non vi sono evidenze scientifiche che provino la dannosità di alcuni ingredienti. In particolare è bene evitare deodoranti che contengono parabeni e composti dell’alluminio. Nonostante questi ingredienti siano quelli utilizzati negli anti-traspiranti per la loro capacità di ridurre la sudorazione è preferibile evitare i prodotti contenenti questi componenti poiché i parabeni sono sostanze chimiche con proprietà simili a quelle degli estrogeni e che possono essere assorbite dalla pelle ed entrare in contatto con il tessuto mammario nell’organismo femminile. Tuttavia si tratta di sostanze in quantità minime e che vengono facilmente rimossi dalle cellule naturali, la loro nocività è fortemente dibattuta. Allo stesso modo i composti in alluminio possono essere facilmente assorbiti dalla pelle ed entrare in contatto con le cellule naturali e infiammarle. In ogni caso, si raccomanda di leggere sempre attentamente l’etichetta e di evitare in genere prodotti contenenti interferenti endocrini che alterano il sistema ormonale come il butilparaben, il propilparaben o il triclosan (che viene, invece, utilizzato per produrre dentifrici, collutori e prodotti per l’igiene intima), nonché sostanze allergiche.

Rimedi naturali alla sudorazione

Cosa si può utilizzare in sostituzione al deodorante commerciale? Innanzitutto, un’attenta e regolare cura dell’igiene personale lavandosi con frequenza con detergenti naturali. La sudorazione può essere prevenuta tramite la depilazione ascellare, evitando l’annidarsi di batteri che causano il cattivo odore. Tra i detergenti o prodotti naturali da usare in alternativa si citano la lavanda, il bicarbonato di calcio e acqua, l’argilla areata, il limone, la salvia, l’allume di rocca o potassio, completamente naturale, simile a una pietra da strofinare delicatamente sotto le ascelle, inodore e incolore. Oltre all’igiene personale, una buona pratica per controllare la sudorazione è l’uso di indumenti non sintetici e traspiranti e un’alimentazione prive di sostanze stimolanti la sudorazione eccessiva come le bibite a base di caffeina e teina oppure i cibi termogenici (contenenti peperoncino, o alcolici).