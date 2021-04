Bilancio farmacie comunali Viterbo: interviene Rc

NewTuscia – VITERBO – Vuoi coprire i segni evidenti del fallimento? Il Sindaco di Viterbo Arena e la sua maggioranza hanno la soluzione: portare il bilancio dall’estetista per camuffare tutto. I dati sono pubblici e parlano chiaro: tolto un caso, le società partecipate dal Comune di Viterbo sono tutte in perdita o in liquidazione. Ciò significa che prima o poi il Comune dovrà pagare i debiti – e quindi alzerà le tasse. Ecco la qualità del ceto politico di chi ci amministra. Facciamo due esempi.

Primo esempio: come si sa, abbiamo a Viterbo due farmacie comunali, strutture pubbliche che offrono un servizio prezioso alla comunità. In realtà il Comune avrebbe la licenza persino per una terza farmacia, eppure non solo questa terza attività non è mai stata aperta, ma addirittura il Sindaco sta pensando di vendere le altre due, con il pretesto che hanno perso il 17% dei ricavi (come tutte le farmacie in tempi di covid, del resto). Noi sospettiamo che il vero motivo sia un altro. Infatti le farmacie comunali, così come gli ascensori del Sacrario, i parcheggi, i trasporti e gli scuolabus, sono tutti servizi gestiti dalla società partecipata “Francigena”. Ma come vanno i bilanci della “Francigena”? Non bene. Pare infatti che i trasporti locali passeranno da “Francigena” alla società regionale “Astral spa”. E il resto? Gli scuolabus, i parcheggi, le farmacie comunali? Non è che il Sindaco sta pensando di svendere tutto, con la scusa del calo di fatturato?

Secondo esempio: il Comune sostiene di vantare grossi crediti con l’azienda Talete, per cui si dice ottimista sul bilancio comunale complessivo. La realtà è che i soldi che Talete deve al Comune sembrerebbero essere “crediti di presunto realizzo”, ossia sono soldi solo “presunti”: non ha senso dire che sono già nelle casse del Comune fingendo così che i conti finali del bilancio siano meno drammatici (la società “Robur”, ad esempio, ha più di un milione di euro di questi “crediti di presunto realizzo”, eppure è in bilancio passivo per più di due milioni di euro). Che vuole fare il nostro Sindaco? Continuare a sbandierare una “promessa di pagamento” per farci credere che il bilancio comunale non è poi così drammatico? E non sarà per questo che insiste a voler restare in “Talete”? Del resto, se il Comune uscisse da “Talete”, improvvisamente quel “presunto realizzo” che il Comune auspica si presenterebbe per quello che è: un buco di bilancio.

I privati puntano ai profitti e non a garantire i diritti dei cittadini. Rifondazione Comunista è invece per il controllo popolare della gestione dei beni comuni, per la ripubblicizzazione dell’acqua e per il potenziamento dei servizi pubblici.

Luigi Telli

Partito della Rifondazione Comunista (Sinistra Europea)

Circolo di Viterbo