“Approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza punto di partenza per il Paese”

NewTuscia – ROMA – “L’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Parlamento rappresenta un nuovo punto di partenza per il nostro Paese. Ci auguriamo che la sua attuazione possa dare impulso a quelle politiche di piena inclusione delle persone con disabilità di cui si avverte sempre più l’esigenza, soprattutto in un periodo storico duro come quello che stiamo vivendo”. Questo il commento del Presidente Nazionale ANMIL Zoello Forni dopo il varo parlamentare del Recovery Plan italiano.

“Come ANMIL, in occasione dell’audizione svolta in Senato nel marzo scorso, abbiamo espresso generale apprezzamento per i contenuti del Piano, in particolare per quanto riguarda il sostegno all’inclusione lavorativa delle categorie di vulnerabili, attraverso la formazione e il potenziamento delle politiche attive del lavoro” prosegue Forni. “Digitalizzazione e innovazione saranno le parole chiave del prossimo futuro, un’opportunità preziosa per creare nuova inclusività nella nostra società. È un’occasione da non perdere per eliminare tutte le barriere, materiali e non, che impediscono ancora oggi alle persone con disabilità di partecipare con pienezza alla vita sociale e lavorativa. La nostra Associazione, come sempre nella sua lunga storia, è pronta a lavorare insieme alle Istituzioni per raggiungere questo obiettivo”.