Viterbo e le sue mura: tornano gli eventi con la Proloco di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Pur con tutta la cautela e le precauzioni, è tempo di tornare alla vita. Nonostante per il momento non sia possibile programmare eventi che prevedano grandi numeri di partecipanti, ripartiamo con piccole iniziative che ci aiutino gradualmente a tornare alla comunità, alla socialità, magari scoprendo e riscoprendo le nostre bellezze. Abbiamo pensato di unire il mov imento, la nostra storia e cultura e di riportare a piccoli gruppi le persone nei locali all’aperto con gli Aperi Trek il venerdì e il sabato sera.

Cominceremo venerdì 30 aprile e sabato 1 maggio con un appuntamento dedicato al monumento più imponente della nostra città, il suo nastro corazzato: Viterbo e le sue mura. Al tramonto cammineremo lungo la nostra bellissima cinta muraria che misura esattamente 4 km 350 metri e sulle cui pietre, porte, torri, è scritta una delle pagine più belle e importanti della storia di Viterbo. Al termine, consumeremo un aperitivo all’aperto ogni volta in un locale diverso. Un piccolo segno di ripresa per ricominciare a fare quello che è nostro impegno e vocazione…conoscere e far conoscere la storia millenaria, la cultura e la tempra forte e fiera di questa meravigliosa città. Info e prenotazioni : 393 3232478 – segreteria@prolocoviterbo.it



Vi chiediamo una cortesia, grande. Se potete aiutarci lasciando i contatti. Purtroppo siamo obbligati al contingentamento e ci è impossibile fare altrimenti. Grazie, con tutto il cuore.

Buon lavoro e buona giornata!

Pro Loco Viterbo