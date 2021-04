Sostegno alle famiglie dei minori nello spettro autistico: ancora due giorni per presentare le domande

I termini dell’avviso pubblico scadono il prossimo 30 aprile

NewTuscia – VITERBO – Ancora un paio di giorni per partecipare all'avviso pubblico per il sostegno alle famiglie dei minori nello spettro autistico, fino al dodicesimo anno di età. Per la presentazione delle domande c'è tempo fino al prossimo 30 aprile. A ricordarlo ancora una volta è l'assessore ai servizi sociali Antonella Sberna. Di seguito, si ribadiscono alcuni importanti dettagli.

L’avviso pubblico è stato emanato dal Comune di Viterbo, in quanto capofila del distretto socio sanitario VT3, del quale fanno parte i comuni di Bassano in Teverina, Bomarzo, Canepina, Celleno, Orte, Soriano al Cimino, Vitorchiano, e il distretto VTB ASL, e ha come finalità il sostegno, inteso come contributo alle spese per trattamenti, alle famiglie dei minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età, che intendono liberamente avvalersi dei programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), dei programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Chilred – TEACCH), nonché degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana.

Possono pertanto beneficiare di tale misura di sostegno economico le famiglie con minori fino al dodicesimo anno di età, con diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Il tetto massimo della quota di contributo è pari a euro 5.000,00 annui.

“Il Comune di Viterbo, insieme agli altri comuni del distretto VT3, ha molto a cuore questa misura – ha sottolineato l’assessore Sberna -. Un sostegno concreto alle famiglie, grazie allo strumento messo a disposizione dalla Regione Lazio, questa volta rivolto ai minori fino al dodicesimo anno di età. Un aiuto dedicato e destinato a una fascia di utenza particolarmente delicata, con grande necessità di assistenza e supporto da parte delle istituzioni. Una misura distrettuale, rivolta quindi al territorio comunale e anche a tutti gli aventi diritto del distretto VT3″.

Le domande per l’ammissione alla misura di sostegno dovranno essere presentate entro il prossimo 30 aprile con le modalità indicate nell’apposita modulistica allegata all’avviso.