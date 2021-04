Ristrutturare casa: i consigli degli esperti per aumentare il valore

NewTuscia -Ristrutturare casa vuol dire donare nuova vita alla nostra abitazione. Attraverso le tante modifiche che possiamo apportare con i lavori di ristrutturazione, inoltre, l’immobile può vedere aumentato il proprio valore di mercato. Per ottenere questo risultato occorre però intervenire con oculatezza e migliorare alcuni aspetti fondamentali come l’accessibilità.

Eliminare le barriere architettoniche

Il tema delle barriere architettoniche è sempre più presente all’interno del mondo dell’edilizia e per aggirarlo sono stati introdotti diversi strumenti particolarmente utili come gli ascensori per interni Stiltz. Si tratta di ascensori moderni grazie ai quali è possibile spostarsi da un piano all’altro della casa in totale sicurezza, comfort e stile. Il mini ascensore domestico Duo si adatta alla perfezione a ogni tipo di arredamento ed è semplice da utilizzare. Trio, invece, è un ascensore del marchio Stiltz progettato per trasportare una sedia a rotelle di dimensioni standard. In alternativa, può trasportare fino a 3 persone. Il mini ascensore ha una cabina trasparente che lo rende estremamente discreto. Strumenti che oltre ad essere molto utili per le persone affette da disabilità motoria possono essere molto utili per far prendere valore al nostro immobile.

Creare un secondo bagno

Oltre all’ascensore per interni uno degli aspetti da non sottovalutare è l’aggiunta di un secondo bagno nella nostra abitazione. Senza considerare, ovviamente, l’aspetto estetico visto che i bagni vecchi vanno sempre sostituiti e resi più efficienti. Poco importa se pavimenti e infissi sono nuovi di zecca: se gli impianti sono vecchi vuol dire che prima o poi bisognerà rompere tutto, dover fare i conti con idraulici, elettricisti e piastrellisti e rimettere la casa a soqquadro. Impianti vecchi, inoltre, corrispondono il più delle volte a grossi sprechi: non solo chi deve comprare casa sicuramente è ben informato ma, soprattutto, i termini del risparmio energetico e idrico sono ormai diventati importantissimi per l’opinione pubblica.

Gli impianti di ultima generazione

Per dare nuova vita alla nostra casa non si può non prendere in considerazione gli impianti di sicurezza e quelli di climatizzazione. Questi permettono di aumentare il comfort dell’abitazione, incrementandone anche il valore immobiliare. Infatti, sono diventati quasi dei must che tutti vogliono avere in casa propria: l’uno per sentirsi sicuri sia quando si sta in casa, sia quando ci si allontana anche solo per qualche giorno; l’altro per garantire la giusta temperatura durante tutto l’anno.

Inoltre scegliendo impianti energetici di ultima generazione si va a migliorare anche l’aspetto della prestazione energetica che va ad inficiare sull’attestato di certificazione ACE che è obbligatoria quando si vuole vendere o affittare una casa e occorre indicarla anche all’interno dell’annuncio immobiliare.

Per questo è importante apportare un miglioramento alla classe energetica dell’edificio, prima di metterlo in vendita o in affitto, cosa che risulta utile anche se si vuole concludere le trattative in tempi più veloci e con un maggiore guadagno.

Occhio, infine, all’aspetto esterno della struttura che può essere migliorato anche semplicemente con qualche ritocco da parte dell’imbianchino.