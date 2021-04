Ferri (Fi Montefiascone): “Iniziamo una fase di dialogo. Siamo un gruppo forte, lavoriamo per vincere le elezioni”

Ringrazio il commissario provinciale Andrea Di Sorte e i membri del comitato per l’incarico che ho ricevuto. Per me, che dal 1994 voto Forza Italia, è un onore poter lavorare per questo partito. Sono un berlusconiano doc e non ho mai cambiato la mia idea politica; la coerenza, oggi, penso sia un valore aggiunto. NewTuscia – MONTEFIASCONE –Ringrazio il commissario provinciale Andrea Di Sorte e i membri del comitato per l’incarico che ho ricevuto. Per me, che dal 1994 voto Forza Italia, è un onore poter lavorare per questo partito. Sono un berlusconiano doc e non ho mai cambiato la mia idea politica; la coerenza, oggi, penso sia un valore aggiunto.

La sfida che abbiamo di fronte è una sfida impegnativa, difficile e spigolosa, ma dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e lavorare sodo.

C’è da ricostruire, dobbiamo ripartire dal dialogo e da una campagna di tesseramento che fino ad oggi, purtroppo, non c’è stata. Abbiamo tanta gente che in questi giorni si sta avvicinando, siamo molto attivi.

Ringrazio il mio predecessore Angeli, che in accordo con il Commissario provinciale ha deciso di aprire una porta al civismo lasciando temporaneamente la strada dei partiti. È una idea giusta che spero porti i suoi frutti.

Posso dire che Forza Italia è una compagine ricca e con personalità di valore, per cui, già dalla questa settimana, inizieremo dei cicli di incontri per definire le strategie per il futuro di Montefiascone.

I temi sui quali potremo maggiormente attenzione sono l’ambiente, con la sfida sull’eolico che c’è da sostenere e la partita della geotermia che ci vede ancora impegnati con il ricorso su Castel Giorgio; ma non dobbiamo dimenticare il sostegno alle attività ho.re.ca . e l’agricoltura, con la creazione, in corso, del distretto biologico del lago di Bolsena. Su questi temi chiederemo presto un incontro al commissario prefettizio perché abbiamo idee e vogliamo capire in quale direzione sta andando il Comune.

Raccolgo inoltre l’invito del commissario Di Sorte, quello di aprire un dialogo esterno, con le categorie produttive della città; è quello che finora è mancato, non lasceremo nulla di intentato. Per ora dobbiamo concentrarci su questo percorso, sulla concertazione, parleremo con tutti e dialogheremo con ogni persona che abbia un’idea per migliorare la città.

Come commissario ho il desiderio di vincere le elezioni e di farlo con le persone giuste, ma soprattutto con un progetto chiaro di sviluppo del territorio in ottica di rinnovamento, per noi fondamentale. Per cui prima di parlare di ogni altra cosa, vogliamo vedere progetti, idee e la loro fattibilità. Poi viene il resto.

Gianluca Ferri, Commissario comunale di Forza Italia a Montefiascone