Ecosantagata stasera in campo contro Perugia

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Ultima gara del girone G1 del campionato di serie B per l’Ecosantagata Civita Castellana. Questa sera alle 19 la compagine rossoblù affronta al Palasmargiassi la Sir Safety Monini Perugia, nel recupero della quinta giornata.

Non più di tre giorni fa, domenica pomeriggio, la Sir aveva affrontato e sconfitto per 3-0 l’Ecosantagata nell’altro recupero di campionato, per cui oggi a capitan Buzzelli e compagni si chiede una prova d’orgoglio che consenta di archiviare nel migliore dei modi la fase di qualificazione ai playoff.

Vincere stasera è importante non solo per il morale, ma anche per la classifica: l’Ecosantagata, infatti, ha bisogno di conquistare un punto per assicurarsi il secondo posto nel girone, che consentirebbe di affrontare il primo turno dei playoff con la gara di ritorno in casa.

Fischio d’inizio alle 19 con diretta sulla pagina Facebook Jvc Civita Castellana.

Ecosantagata Civita Castellana