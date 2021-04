Cammino in narrazione Sant’Angelo di Roccalvecce “Dai Costaguti ai fratelli Grimm, cosa si cela sotto i murales?” 

Aurora Montanaro

NewTuscia – SANT’ANGELO DI ROCCALVECCE (VITERBO) – Domenica 2 maggio, alle ore 10:00, l’associazione socio-culturale Il fascino del passato organizza un cammino in narrazione da Roccalvecce a Sant’Angelo, dal titolo “Dai Costaguti ai fratelli Grimm. Cosa si cela sotto i murales?”, a cura dell’Attore e Narratore di Comunità Unitus Marco Rossi. Appuntamento a Piazza Umberto I, Roccalvecce.

Sarà un connubio tra tradizione popolare Santangiolese e tradizione fiabesca, una dialettica tra passato e presente, tra ciò che era e ciò che è. Scopriremo cosa si cela sotto i murales, per rivivere insieme sia il trascorso di una comunità sia la magia delle fiabe. Sarà un’occasione anche per tutti i bambini di immaginare, vivere anche per alcuni istanti la propria infanzia, i propri momenti, passeggiando nel magico Paese delle fiabe.

Per info e prenotazioni, contattare l’Associazione socio-culturale Il fascino del passato

Whatsapp: 329 1315380

Facebook: Il fascino del passato

Instagram: ilfascino_delpassato

Mail: ilfascinodelpassato@gmail.com