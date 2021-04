Assemblea elettiva per rinnovo delle cariche FIDAL G.G.G. di Viterbo e del Lazio

NewTuscia – VITERBO – Il Gruppo Giudici di Gara della provincia di Viterbo si è riunito, sabato 24 aprile alle ore 15:30 presso il campo scuola di Viterbo, così come previsto dall’Assemblea Provinciale e dalle norme sanitarie vigenti, per rinnovare le cariche di Fiduciario G.G.G. di Viterbo e dei 7 membri della Commissione Tecnica G.G.G. Lazio. Ad aprire l’Assemblea il Delegato uscente del G.G.G. di Viterbo Fabrizio Maiolati che ha ricoperto questa carica negli ultimi due anni, in sostituzione di Simone Maurizi che lasciava per motivi di lavoro.

Maiolati ha letto la breve ma molto dettagliata Relazione finale biennale, che è stata poi allegata alla documentazione dell’Assemblea stessa, elencando la crescita del gruppo ed il livello raggiunto, anche grazie alla partecipazione ai vari corsi specialistici di diversi Giudici, per lo più giovani, che lasciano ben sperare per il futuro, elencando le varie attività svolte sul campo, anche in occasione di Campionati Italiani svolti a Viterbo che hanno ottenuto il plauso dei partecipanti, giudici nazionali e società presenti.

Con commozione ha ricordato la scomparsa nel 2019 di Mario Lattanzi, Giudice Nazionale di lunga esperienza e di esempio per tutto il G.G.G. di Viterbo. Ha terminato la relazione ringraziando tutti i componenti del G.G.G. di Viterbo, il presidente Fidal Lazio Fabio Martelli e il Fiduciario regionale uscente Franco Di Pietro per la fiducia dimostrata, Giuseppe Misuraca consigliere regionale Fidal Lazio e Sergio Burratti, presidente e fac-totum della Fidal Viterbo negli ultimi 4 anni, la giudice Katia Doddo per la collaborazione e impegno profuso in questi due anni.

Molto presenti i giudici della nostra provincia, 35 aventi diritto su 41, contro gli 11 di quattro anni fa, dei 35 giudici, 30 hanno votato a Viterbo più 1 a Roma, per motivi di lavoro, mentre solo quattro assenti.

Purtroppo si è svolta solo la votazione per la Commissione Tecnica G.G.G. Lazio, in quanto non c’era nessun candidato a Fiduciario provinciale.

Questi i candidati per la Commissione : Di Pietro Franco e Cioce G. Battista (Roma sud); Bianco Nicolò, Pastore Marco, Genovino Vincenzo, Lombardi Federica (Roma); Maiolati Fabrizio, Doddo Katia (Viterbo); Pica Franco (Rieti) Polizzi Mauro (Frosinone). Nella votazione di Viterbo 19 voti per Di Pietro Franco, Maiolati Fabrizio e Doddo Katia, 17 voti per Pica Franco, 6 voti per Polizzi Mauro, 4 voti per Bianco Nicolò, 1 voto per Lombardi Federica e Pastore Marco, 0 voti per Vincenzo Genovino e Cioce G. Battista, purtroppo nello spoglio delle schede, 4 sono risultate nulle e 7 bianche.

Ora si attende che la Commissione elettorale regionale stili i risultati delle Assemblee svolte nei sei Comitati Fidal Lazio, per designare i sette componenti la nuova Commissione Tecnica Regionale G.G.G. Fidal Lazio (Alto Lazio)