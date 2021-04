NewTuscia – ROMA – “Un viaggio con Dante”: una iniziativa a cura della Biblioteca Apostolica Vaticana. Promossa dal Comitato scientifico-organizzativo dantesco del Pontificio Consiglio della Cultura e del “Cortile dei Gentili”. Contenuti e allestimento di Eva Ponzi.

L’esposizione permette a tutti gli utenti e agli appassionati di ac cedere per la prima volta, direttamente dal proprio computer, a manoscritti, libri antichi, incisioni, medaglie a tema dantesco, che coprono un arco temporale che va dalla fine del XIII al XIX secolo.

Si tratta di una semplice anteprima: nelle prossime settimane la mostra si accrescerà.



Le fondamenta stesse della nostra civiltà poggiano – ancora oggi – sulla scrittura. Ma i libri non fluttuano nel vuoto. La scrittura è sempre concreta-ininterrotta cinghia di produzione-trasmissione di testi e immagini: che sanno raggiungerci, attraverso l’oblio di secoli e millenni, grazie all’appassionato-infaticabile lavoro di amanuensi e stampatori, decoratori e incisori, filologi e pittori.

IN VIAGGIO CON DANTE: un’appassionante avventura, per lo sguardo e la lettura, che ci riempie il cuore d’entusiasmo, restituendoci, insieme coi mille rivoli di una tradizione, il senso stesso, materiale e mentale, della centralità culturale della “Comedìa” dantesca in seno alla nostra civiltà (e quindi della sua indefettibile vitalità-attualità). Un poema che non a caso ci ostiniamo a considerare imperituro.

Eva Ponzi è valente studiosa e nostra conterranea. Medievista di vaglia, già autrice, nel 2012 per intenderci, di uno splendido saggio pubblicato per gli atti della prestigiosa Accademia nazionale dei Lincei e dedicato a “L’arcangelo Michele a Roma. Storia, ideologia, iconografia dal Tardo Antico al Trecento”.

https://www.vaticanlibrary.va/it/viaggiare-con-dante.html