Ricci (Fdi): “Bene la scelta di vaccinare i volontari della Protezione Civile”

NewTuscia – VITER BO – Felice di apprendere che in queste ore anche nella regione Lazio si sia raggiunto ragionevolmente l’accordo con le figure competenti, apparentemente all’inizio contrarie, a voler vaccinare i volontari impiegati nei centri vaccinali, trattandoli quindi come soggetti esposti e non come classi privilegiate.

Troppe volte siamo stati abituati in questo periodo terribile in cui stiamo affrontando questa pandemia, a vedere scelte dettate da scie ideologiche e quella di regione Lazio che si stava prefigurando nelle ore precedenti sembrava poter essere di nuovo sulla quella scia.

L’intervento del dipartimento nazionale di protezione civile e del dottor Curcio, rafforzando le note che già da lui e dal Generale Figliuolo erano state emesse nei giorni scorsi, è risultato determinante per far sì che anche ai volontari di protezione civile del Lazio sia somministrata la dose di vaccino che possa tutelarli come del resto gli operatori sanitari e le forze armate.

La nostra protezione civile ha giocato e sta giocando un ruolo determinante in questa campagna vaccinale, come del resto lo fa sempre in ogni situazione di emergenza che colpisce il nostro paese, tutte le donne e gli uomini impegnati in tal senso andrebbero trattati a pari condizioni di tutte le figure ritenute necessarie evitando comportamenti che possano far irritare i tessuti e di fatto non permettendogli di svolgere al meglio il loro lavoro.

Per quanto ci riguarda, noi di Fratelli d’Italia saremo sempre pronti a sostenere certe battaglie, al fianco come sempre di chi dona se stesso ed il proprio tempo agli altri.

Francesco Ricci – Dipartimento regione Lazio protezione civile ed emergenze Fratelli d’Italia