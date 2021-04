Iv, Tidei: Con Nobili impegno a far crescere Italia Viva in tutto il Lazio

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Ringrazio Ettore Rosato e Teresa Bellanova per avermi indicato insieme a Luciano Nobili, per l’incarico di Coordinatrice Regionale del Lazio per Italia Viva. Una assunzione di responsabilità importante, che accolgo con entusiasmo e convinzione, gli stessi che cercherò di trasmettere a tutta la nostra comunità politica nei prossimi mesi. Con la “Primavera delle Idee” stiamo coinvolgendo tante realtà in un processo aperto di condivisione di proposte, che saranno fondamentale bagaglio programmatico per il nostro progetto politico.

Parallelamente a questo però, con Luciano, ci impegneremo a migliorare sempre più l’organizzazione di Italia Viva in tutta la Regione. Per me un ulteriore motivo di orgoglio sta nel fatto di essere stata indicata all’interno della cabina di regia nazionale, anche come responsabile enti locali del partito. Lo farò insieme a Ciro Bonajuto, bravissimo Sindaco di Ercolano, recentemente riconfermato per la seconda volta alla guida della sua città e Vice Presidente di ANCI Nazionale.

Coordinamento dell’azione di chi rappresenta Italia Viva nelle istituzioni e radicamento sul territorio, sono queste le sfide che abbiamo davanti e che sono certa, con l’aiuto di tutti, sapremo superare con onore”. Lo dichiara, in una nota, Marietta Tidei, consigliera regionale del Lazio (Italia Viva).