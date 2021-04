Il Punto sulla 3° giornata d’ Eccellenza

NewTuscia – VITERBO – Terza vittoria consecutiva per il Real Monterotondo Scalo (9 punti) che supera sul suo campo la Faul Cimini (3): in rete Pascu e Tilli per i romani, mentre per i viterbesi accorcia le distanze Scipioni. Ok l’ Aranova (6) che batte il Pomezia (2) 2-1, in gol Monteforte e Fiorentini per i locali, Tartaglione per gli ospiti.



Ottavia (3) Città di Cerveteri (6) termina 0-3: marcature di Filangieri e Di Mario. Ladispoli (4) Boreale (4) finisce 2-1, infine Vigor Perconti (2) Civitavecchia (2) termina 1-1, Russo porta avanti i locali, La Rosa su calcio di rigore pareggia.