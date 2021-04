Fusco: “L’8 maggio, a Viterbo, presentazione del disegno di legge per la promozione del volo da diporto sportivo e dell’avioturismo”

NewTuscia – VITERBO – Tutto il mio più convinto sostegno al senatore Luca Briziarelli ed al suo disegno di legge che punta a promuovere il volo da diporto sportivo e l’avioturismo, che negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale: basti pensare che in Italia vi sono circa 600 tra aviosuperfici e campi di volo, 22 aeroporti minori o regionali e approssimativamente 20.000 velivoli ultraleggeri (15.000 a motore e 5.000 per il volo libero) e al considerevole indotto economico che tale settore è in grado di sviluppare.

Un’iniziativa in cui credo, che mira a sostenere lo sviluppo del settore, anche attraverso l’aggiornamento e la modifica della normativa di riferimento, così da assicurare il doveroso sostegno delle istituzioni che operano nell’intero comparto e alla quale non mi sono limitato a dare la mia firma: sono felice, quindi, di annunciare che presenteremo l’intervento legislativo sul territorio laziale il prossimo 8 maggio, a Viterbo, in un incontro con la stampa locale.

Credo fermamente che per l’intero comparto serva un intervento importante, che sia in grado di sviluppare e concretizzare tutte le sue potenzialità che sono al tempo stesso culturali, sociali, ma anche economiche.

La Lega parla costantemente la lingua dei territori, valorizzando vocazioni e tradizioni locali come è anche quella del volo. Lo facciamo, come sempre, con fatti concreti, che seguono puntualmente le intenzioni, ascoltando e traducendo in azione politica le necessità e le prerogative di tanti italiani.

Sen. Umberto Fusco

Vice Coordinatore Lega Salvini Premier – Lazio