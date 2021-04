17° puntata di Luce Nuova sui fatti dedicata alla scienza: si parla dei problemi dell’udito

NewTuscia – VITERBO – “L’evoluzione degli apparecchi acustici e la terapia dell’acufene”: si parla di scienza nella 17° puntata di Luce Nuova sui fatti con uno speciale sull’udito.

Sarà ospite in studio il Dott. Marco Bruno, titolare di Acustica Bruno, che parlerà della sua attività con contributi video da parte di esperti inerentemente l’udito in generale e la cura e gli aspetti psi cologi del problema dell’acufene, quel fastidioso ronzio all’orecchio che, spesso, diventa un danno permanente all’udito.



Insieme a Marco Bruno, che sarà l’ospite portante della trasmissione, interverrà il dottor Francesco Capuano, otorinolaringoiatra, che parlerà scientificamente dell’apparato uditivo, delle sue componenti e delle patologie legate all’udito.

Daniela Scatolini affiancherà Bruno, invece, per parlare di consulenza ai pazienti nelle pratiche Asl legate ai problemi inerenti l’udito.

E’ scopo e mission della linea editoriale di Luce Nuova sui fatti parlare ancora più nel dettaglio degli argomenti, offrendo un’informazione sempre più di servizio e scientifica con dei focus come quello sull’udito che proponiamo nella 17° puntata con Acustica Bruno. Web e telespettatori, oggi, non guardano passivamente i programmi ma vogliono risposte chiare da parte di esperti ai vari temi affrontati e, la salute, è sicuramente il tema più importante. Si calcola che almeno un quinto degli Italiani abbia problemi più o meno seri all’udito e, la 17° puntata di Luce Nuova sui fatti, cercherà di fare chiarezza a tutto tondo con informazioni per prevenire tali patologie o curarle al meglio.

A condurre ci saranno Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni, coadiuvati come sempre dagli opinionisti fissi Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes, e Stefano Stefanini, vicedirettore di NewTuscia.it.

“Luce Nuova sui fatti” va in onda ogni giovedì alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt, ora visibile da tutto il Lazio), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it.