Vigili del fuoco. Martoni (Conapo): “La burocrazia ferma l’attività: da mesi con un’autoscala anni Ottanta e senza autogru”

NewTuscia – VITERBO – Il dispositivo di soccorso è a rischio per i Vigili del Fuoco di Viterbo – a denunciarlo è Danilo Martoni Segretario Provinciale del Sindacato Autonomo di Categoria CONAPO – sono mesi che andiamo avanti con una AUTOSCALA degli anni ottanta perché le nostre sono in riparazione e la scorsa settimana si è aggiunta anche la rottura dell’AUTOGRU.

Senza alcuna certezza sui tempi di consegna dei mezzi già in riparazione se ne aggi unge un altro per i quale saranno necessari mesi per ripararlo – continua Martoni – a pagarne le spese sono i cittadini della provincia.

Il problema nasce da decisioni impartite dalla Direzione Regionale del Lazio che, in barba a quando indicato nella Legge di Bilancio 2019 (che ha elevato da 1.000 a 5.000€ la soglia in caso di affidamento diretto degli appalti per la PA), ha deciso di imporre che anche i preventivi di importi inferiori al 5.000 € debbano seguire l’iter di quelli di entità maggiore, quindi se per assurdo si dovesse cambiare un componente da poche centinaia di euro, il Comando dei Vigili del Fuoco di Viterbo deve invitare 3 aziende a concorrere alla fornitura di quel bene.

Questo comporta tempi farraginosi per la riparazione dei mezzi e di tutto quanto necessario alla riparazione degli stessi, nonostante – prosegue Martoni – il nostro Comando sia tra il più virtuoso della Regione nella riparazione dei mezzi grazie al lavoro dell’Autorimessa interna, ma in questo modo resteremo per mesi senza mezzi, proprio ora che si avvicina la stagione estiva dove, con l’aumento degli interventi, la rottura è dietro l’angolo.

Faremo tutto il possibile affinché la Direzione Regionale torni sui suoi passi – conclude Gianluca Cannone della Segreteria Regionale CONAPO – adottando quanto indicato dalla Legge di Bilancio 2019, visto che il problema non è soltanto di Viterbo ma è di tutti i Comandi del Lazio.