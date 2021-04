Serie D: gli ultimi recuperi

NewTuscia – VITERBO – GIRONE E: Nell’ unico recupero giocato disputato il Siena (43 punti) batte di misura 1-0 la Sangiovannese (39) e si porta in terza posizione appaiata al Trestina, la rete decisiva è di Guidone al quarto minuto del primo tempo, abile a sfruttare un invito di Guberti e ad insaccare.

GIRONE G: Tre I recuperi d isputati:

Cade sorprendentemente 2-0 in casa la Vis Artena (51 punti) opposta alla Nuova Florida (31) che compie un balzo in avanti verso la salvezza. Per i biancorossi ospiti in rete Coratella e Suriano su calcio di rigore nella ripresa. Gladiator (23) Muravera (38) termina 0-0. Infine Cassino (31) Afragolese (22) termina 2-2 in rete Energe e Vischovic per i locali, mentre per gli ospiti Giglio su rigore e Del Vecchio per i laziali.