Estorsione ed usura: oggi conferenza stampa alla Procura della Repubblica di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Alle ora 11 a Viterbo presso la Procura della Repubblica si terra una conferenza stampa per illustrare i risultati di una importante operazione di polizia giudiziaria che si è conclusa questa mattina all’ alba con l’ esecuzione di diverse misure cautelari in carcere e ai domiciliari, che ha riguardato diversi soggetti indagati per usura ed estorsione a Viterbo ed altre province.

La conferenza stampa sarà tenuta dal Procuratore Capo alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri.