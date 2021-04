Ecosantagata, brusca frenata ad Assisi

NewTuscia – ASSISI – L’Ecosantagata Civita Castellana torna dalla trasferta di Assisi con una pesante sconfitta per 3-0. I rossoblù si arrendono a una Sir Safety Monini Perugia più compatta e determinata in tutte le fasi cruciali della partita.

Tra le file dell’Ecosantagata debutta il nuovo acquisto Alessio Ferrini, schierato da coach Beltrame nel sestetto titolare come schiacciatore al fianco di Pasquini. In cabina di regia Leoni, con capitan Buzzelli opposto; centrali Diouf e Antonini, Bortolini libero.

La partita è sempre molto combattuta, con la squadra di Civita Castellana che non riesce mai a prendere il largo nei momenti potenzialmente più favorevoli. Nel primo set il Perugia mostra subito la sua grande determinazione e si porta in vantaggio, allungando di qualche punto fino al termine del set, nonostante dalla panchina coach Beltrame provi a mischiare le carte inserendo in alcuni momenti Buzzao e Pollicino.

Grande intensità nel secondo game, in cui le due squadre si sorpassano a vicenda innumerevoli volte, bruciando diversi set point, fino ad arrivare addirittura al punteggio di 34-32 per decretare la vittoria del Perugia.

Il terzo set va più o meno come il precedente, all’insegna dell’equilibrio fino alla fine e con qualche errore di troppo da parte dell’Ecosantagata. Errori che pregiudicano la possibilità di riaprire la partita e che, dal 21-23 in favore dei rossoblù, portano il risultato sul 25-23 finale per il Perugia, che così si aggiudica l’intera posta in palio per 3-0.

L’occasione del riscatto per l’Ecosantagata si offre già mercoledì pomeriggio, con la gara di ritorno sempre contro la Sir Safety Monini al Palasmargiassi, che chiuderà definitivamente il girone di qualificazione ai playoff per la formazione civitonica.

SIR SAFETY MONINI PERUGIA – ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA 3-0 (25-22; 34-32; 25-23)