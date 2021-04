Covid: Bianchini, attenzione al film già visto

NewTuscia – ROMA- Riceviamo e pubblichiamo.

«Oggi riapre il 50 per cento di bar e ristoranti, ma riaprono pure le scuole. Di conseguenza i mezzi pubblici, già in sofferenza, saranno ancor più stracolmi, facendo galoppare i contagi. È il copione già scritto di un film già visto. Se salgono i contagi, chi saranno additati come untori? Domanda retorica».

Lo ha dichiarato Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità.

«Finora il comparto dell’ospitalità a tavola ha funzionato da capro espiatorio, senza evidenze scientifiche e per motivi oscuri. Ma questa storia deve finire. Auspichiamo che i riflettori vengano accesi e puntati lì dove esistono, ogni ora di ogni giorno, e da sempre, i veri assembramenti. Mi riferisco ai mezzi pubblici che, stranamente, non sono mai stati considerati. Chissà perché», ha concluso Paolo Bianchini.