Rifondazione comunista nel giorno della Liberazione: “L’Italia esca dalla Nato e vengano chiuse le sue 59 basi”

NewTuscia – VITERBO – Stamattina Rifondazione Comunista era in piazza anche a Viterbo, insieme ad Arci, Anpi, Rete degli Studenti e ad altri viterbesi antifascisti e democratici. Affinché la memoria della Resistenza alimenti l’impegno nelle lotte di oggi per la libertà, la pace e la giustizia sociale.

Ci opponiamo infatti alle bombe, agli ordigni (e ai rifiuti) nucleari nel nostro territorio.

Vogliamo che l’Italia esca dalla NATO e dal programma di ‘nuclear sharing’ per l’addestramento dei piloti al bombardamento nucleare; che il nostro territorio sia liberato dalle 59 basi americane, alcune delle quali proprio in questi giorni sono allertate per le manovre militari in Ucraina.

Il Capitalismo uccide la Terra!

Vogliamo una drastica riduzione delle spese militari, in favore di programmi di vera sicurezza sociale, di investimenti nella Sanità Pubblica, nella Scuola, nella Ricerca e nella Cultura. Senza il superamento della dittatura globale del Capitale finanziario

non ci sarà mai alcuna reale ‘transizione ecologica’.