La Maury’s Com Cavi Tuscania sfiora l’impresa, Porto Viro si impone ai vantaggi 3/2

NewTuscia – TUSCANIA – Dopo due ore e mezza di autentica battaglia la Delta Group Rico Carni Porto Viro si aggiudica gara 1 contro una Maury’s Com Cavi Tuscania che fa ritorno a Tuscania con il rammarico sì di aver perso un’ottima occasione per portarsi in vantaggio ma con la consapevolezza che gara 2 di domenica prossima a Montefiascone è comunque alla portata di capitan De Paola e compagni.

Al fischio di inizio Paolo Tofoli schiera i suoi con Marsili in regia e Boswinkel opposto, Rossatti e capitan De Paola laterali, Cioffi e Ceccobello al centro, libero Pace. Coach Zambonin risponde con Kindgard al palleggio e Cuda in diagonale, Vinti e Lazzaretto laterali, centrali Sperandio e Bargi, libero Lamprecht.

Primo set – Parte forte Tuscania e trova subito il vantaggio ¼. Due errori di misura di Rossatti e Boswinkel, parità 5/5. Si procede punto a punto con Tuscania avanti 10/12. Pipe vincente di Rossatti, Tuscania prova a scappare 11/15, coach Massimo Zambonin chiama il primo time-out. Muro vincente di Boswinkel su Cuda 12/17. Ancora l’opposto olandese a segno, 12/18. Attacco vincente di De Paola, Zambonin richiama i suoi in panchina 12/19. Ace di Boswinkel per il 13/22. In campo Bellia per il servizio 15/23. Errore di Cuda dai nove metri, primo set-point per Tuscania 16/24. L’attacco vincente di Boswinkel chiude il parziale 18/25.

Secondo set – Parte in equilibrio il secondo parziale 6/6. Ace di Vinti 8/6. Mani out di Rossatti 8/8. Due muri di Boswinkel Tuscania trova il break 9/11. Bargi murato, +3 Tuscania 10/13. Ace di Bargi su Rossatti, 13/14, Tofoli ferma il tempo. Boswinkel trova il mani out del muro 16/19. Attacco vincente di De Paola, nel Tuscania fuori Ceccobello per Catinelli. De Paola murato, Porto Viro accorcia 20/21. Boswinkel murato, parità 21/21. Errore di Tuscania, padroni di casa in vantaggio 22/21. Tofoli chiama il time-out. Nel Tuscania, Gradi per Rossatti. Muro di Sperandio su Boswinkel 21/23. Primo tempo vincente di Cioffi, 22/23. Cuda spara fuori, Zambonin chiede il video-check che dà ragione agli arbitri, di nuovo parità 23/23.Time-out per la Delta. Vinti mette a terra il 24/23, primo set-point Porto Viro. Tuscania chiude il cambio. Errore di Boswinkel, la Delta si aggiudica il parziale 25/23.

Terzo set – Si parte punto a punto con Porto Viro avanti 5/3. Attacco vincente di Boswinkel, Zambonin chiede il video-check. Le riprese danno ragione agli arbitri 5/5. Muro di Marsili su Cuda 5/7. Muro di Sperandio su Rossatti, parità 7/7. Pipe vincente di Lazzaretto 12/10. Boswinkel murato 13/10, Tofoli ferma il tempo. Ace di Boswinkel, di nuovo parità 13/13. Rossatti chiude fuori uno scambio prolungato 16/14. LO stesso Rossatti mette a terra il 16 pari. Nel Porto Viro fuori Sperandio per Bellia per il servizio 18/17. Nel Tuscania fuori Ceccobello per Catinelli 19 pari. Attacco vincente di De Paola, Zambonin chiede il check che dà ragione agli arbitri 19/20. Attacco out di Boswinkel, Tofoli chiede il video-check che gli dà ragione 24 pari. Nel Tuscania fuori Cioffi per Skuodis. Attacco vincente di Cuda, primo set-point Porto Viro 25/24. Tofoli ferma il tempo. Attacco out di Boswinkel, Tofoli chiede di vedere le riprese che danno ragione agli arbitri. Il terzo parziale va a Porto Viro 25/23.

Quarto set – Parte forte Tuscania 1/3. Attacco vincente di Bos winkel 5/9. Ace di Kindgard parità 11/11. Ace di Rossatti 11/13. Muro vincente di Rossatti su Buda 15/18, Zambonin ferma il tempo. Primo tempo vincente di Ceccobello 17/20. Marsili mette a terra una palla slash, primo set-point Tuscania 20/24. Zambonin ferma il tempo. Finisce sul nastro il servizio di Boswinkel, Tofoli chiama il time-out 21/24. Muro di Kindgard su De Paola 22/24. Altro time-out per Tofoli. De Paola trova il mani out del muro per il 22/25 che chiude il parziale. Vinti sembra incontenibile 13/11. Colpo magico di De Paola per il 13/13. Attacco out di Boswinkel, match-point per Porto Viro 14/13. Tofoli ferma il tempo. Rossatti annulla 14/14.

Quinto set – Si parte in equilibrio 4/4. L’attacco di Buda trova le mani out del muro, Tofoli chiede il video-check che gli dà ragione. Contro check di Zambonin per invasione che non c’è 5/6. Buda mette fuori il 5/7. Rossatti murato, parità 7/7. Si va al cambio campo sull’attacco vincente dello stesso Rossatti 7/8. Errore di Rossatti dai nove metri, 9 pari. Spreca Tuscania, Vinti mette a terra il 10/9. Tofoli ferma il tempo. Nel Tuscania, Catinelli per Ceccobello. Attacco vincente di Vinti 12/10 a cui risponde Boswinkel 12/11. Zambonin ferma il tempo. Nel Tuscania in campo Menichetti per Marsili. Cioffi per il 13/12. Vinti sembra incontenibile 13/11. Colpo magico di De Paola per il 13/13. Attacco out di Boswinkel, match-point per Porto Viro 14/13. Tofoli ferma il tempo. Rossatti annulla 14/14. Vinti porta avanti i suoi 15/14. Invasione Tuscania, quarta palla match per Porto Viro 16/15. Muro di Kindgard su Boswinkel, Porto Viro si aggiudica gara 1 17/15.

DELTA GROUP RICO CARNI PORTO VIRO – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 3/2

(18/25 – 25/23 – 25/23 – 22/25 – 17/15)

Durata: ’24, ’27, ’31, ’30, ’23

DELTA GROUP RICO CARNI PORTO VIRO: Cuda 14, Lazzaretto 21, Bargi 8, Vinti 17, Sperandio 10, Kindgard 6, Dordei, Maniero, Aprile, De Bei, Bellia, Zorzi, Lamprecht (L1), Bernardi (L2). All. Massimo Zambonin. Ass. Alberto Previato.

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Stamegna, Marsili 4, Pace (L1), Menichetti, De Paola (cap) 18, Gradi, Boswinkel 32, Rossatti 17, Catinelli Gueglielminetti, Zibella (L2), Skuodis, Cioffi 6, Ragoni, Ceccobello 10. All. Paolo Tofoli. Ass. Francesco Barbanti

Arbitri: Emilio Sabia di Potenza e Luca Cecconato di Treviso.