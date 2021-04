Lo chef dei Vip William Imola protagonista alla puntata de I Soliti ignoti

NewTuscia – ROMA – “Salve a tutti, mi chiamo William, ho 31 anni e sono di Roma…”.

Così si é presentato nella puntata di stasera, andata in onda su Rai 1, de “I soliti ignoti” William Imola, attore e chef dei Vip…

Lo scopo del gioco è di abbinare otto identità, professionali o di fama, agli otto personaggi che si presentano uno alla volta di fronte al concorrente.

Tali identità possono consistere nelle tipologie più svariate, per esempio: “ha lavorato in ospedale”, “colleziona monete”, “ha cantato al Festival di Sanremo”, “sosia di…”, “campione di pugilato”, ha una torrefazione e così via. Ogni personaggio misterioso è munito di un “passaporto” contenente il rispettivo valore in denaro.

Imola é stato presentato da Amadeus come colui che “cucina per feste vip”, infatti viene chiamato a cucinare per grandi eventi o feste organizzate dai vip stessi e in varie occasioni, anche privatamente, nelle loro case…

Nella puntata stasera è stato protagonista del gioco il cantante Francesco Renga che, grazie agli indizi chiesti al nostro giovane chef, é riuscito a indovinare la sua identità del valore di 16 mila euro…

Bella serata ma, soprattutto, grande interpretazione dello chef, che durante la puntata si é divertito a ridere e scherzare con Amadeus e Renga…