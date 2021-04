NewTuscia – VITERBO – Asfaltature Ellera, sospese dal 26 al 29 aprile le fermate del trasporto pubblico locale in via Pola e in via Friuli. A darne notizia è l’assessore alla mobilità urbana Enrico Maria Contardo, che spiega: “A seguito dei lavori che stanno interessando le pavimentazioni del quartiere Ellera, dal 26 al 29 aprile saranno sospese le fermate del tpl in via Pola e via Friuli”.

La notizia è consultabile sul sito www.francigena.vt.it .