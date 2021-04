Provincia di Viterbo, firmata la Carta dei Diritti delle persone con sclerosi multipla

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 23 Aprile 2021 nella sede della Provincia di Viterbo è stata firmata la Carta dei Diritti delle persone con Sclerosi Multipla nell’incontro ufficiale tra le istituzioni locali e l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione di Viterbo.

Co-progettazione e co-partecipazione, sinergia, prossimità, capillarità e fare rete: sono i principali concetti emersi durante l’incontro introdotto dal Presidente della Provincia Pietro Nocchi e con la partecipazione rappresentati locali e nazionali di AISM, della Regione Lazio, della ASL, del Comune di Viterbo e dei rappresentanti nazionali di Angeli in moto.

“In questo momento è importante lavorare in sinergia ponendoci degli obiettivi comuni. “Fare sistema” è l’unica strada percorribile per garantire una migliore qualità di vita per le persone coinvolte non solo nella Sclerosi Multipla, ma nella d

isabilità in genere.” – afferma il Presidente della Provincia Nocchi.

“Uniti per l’affermazione dei diritti anche durante la pandemia” è il titolo dell’incontro, ma è anche il messaggio che gli organi istituzionali coinvolti ed i vertici locali dell’associazione vogliono inviare alla cittadinanza, per sottolineare l’importanza di fare rete e tutelare ogni persona coinvolta con SM attraverso il coinvolgimento dei servizi territoriali della provincia.

Hanno partecipato all’incontro il Presidente della Provincia di Viterbo Pietro Nocchi; il Direttore Generale ASL Viterbo Daniela Donetti; l’Assessora regionale Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli; la Consigliera Provinciale Lina delle Monache; l’Assessora comunale alle Politiche Sociali, politiche giovanili e per la famiglia Antonella Sberna; il Presidente della consulta del volontariato del Comune di Viterbo Donatella Salvatori; Il Presidente provinciale AISM Viterbo Francesco Veleno; il Vice Presidente AISM Viterbo Vito Di Noto; Francesco Borzacchini Area Manager AISM per le regioni Lazio, Umbria e Toscana; Il Presidente nazionale Angeli in moto Sara Feliciangeli e il Vice Presidente nazionale Angeli in moto Floriano Caprio.

“Oggi con la firma della Carta dei Diritti da parte del Presidente della Provincia Pietro Nocchi, si segna il primo traguardo” – afferma l’AISM – “ma noi vediamo già davanti a noi un secondo obiettivo, ossia quello di coinvolgere attivamente tutti i 60 comuni della provincia”.

L’Assessora Regionale Alessandra Troncarelli durante il suo intervento sottolinea come la Regione Lazio abbia già da tempo avviato una stretta collaborazione con AISM su progetti di grande rilevanza nazionale, tra questi il progetto IDEA nato per combattere la doppia discriminazione di genere. Sul tema della disabilità invece ha dato vita alla “rete RED” composta da 100 donne con Sclerosi Multipla formate sulla discriminazione per garantire completo sostegno e supporto.

Nella Provincia di Viterbo sono attivi diversi servizi virtuosi di supporto alle persone con SM, tra questi, il Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale e Riabilitativo (PDTAR) in collaborazione con la ASL di Viterbo a garanzia di una completa e corretta presa in carico multidisciplinare e in grado di collegare la rete dei servizi ospedalieri a quelli territoriali; il progetto “Di Accessibilità della Città di Viterbo”; la relazione continuativa con tutte le persone coinvolte nella SM in contatto con la sezione territoriale; il supporto alla mobilità; il supporto legale; il supporto nella gestione di pratiche amministrative; il supporto psicologico oltre a tutte le altre attività di socializzazione. Ma soprattutto tutto il lavoro che garantisce la Sezione di Viterbo alle persone coinvolte nella SM, con il ritiro e la consegna dei farmaci gratuita a domicilio grazie al supporto degli “Angeli in Moto”.

AISM ci tiene a ringraziare per la partecipazione e per i preziosi contributi tutti i partecipanti all’incontro: il Presidente della Provincia Pietro Nocchi, il Direttore Generale della ASL Daniela Donetti, l’Assessora regionale Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli; la Consigliera Provinciale Lina delle Monache; l’Assessora comunale alle Politiche Sociali, politiche giovanili e per la famiglia Antonella Sberna; il Presidente della consulta del volontariato del Comune di Viterbo Donatella Salvatori; i rappresentanti di Angeli in Moto Sara Feliciangeli e Floriano Caprio.

Un sentito ringraziamento alla Consigliera Provinciale Lina Delle Monache che si è spesa particolarmente per la realizzazione dell’evento.

L’evento si è svolto nel pieno rispetto delle norme vigenti anti contagio Covid-19.

Provincia di Viterbo