Prestiti e finanziamenti: il punto sulla situazione oggi in Italia

NewTuscia – Come sta andando il mercato dei prestiti e dei mutui nel nostro Paese? Si tratta di un argomento di notevole importanza per capire lo stato di salute dell’economia italiana, in un periodo che continua a vedere il Covid protagonista. Soprattutto alla luce di un 2020 in cui la situazione sanitaria ha naturalmente obbligato il settore a muoversi con estrema cautela, per non ritrovarsi di nuovo gravato da una grande mole di crediti deteriorati.

Il primo trimestre dell’anno è andato bene secondo gli economisti di CRIF e SDA Bocconi

A cercare di dare il polso della situazione è stato un recente studio condotto dagli economisti di CRIF e SDA Bocconi, il quale ha ravvisato segnali positivi. In particolare, il rapporto mette in evidenza una crescita dei prestiti finalizzati sopra i 5mila euro, sia rispetto all’analogo periodo dello scorso anno che nei confronti dell’ultimo dello stesso periodo.

Anche i prestiti personali, però, dovrebbero tornare a crescere. Il periodo più nero, quello che è stato registrato a novembre dell’anno passato e dopo il Black Friday, sembra ormai essere dietro le spalle, sempre secondo l’analisi di CRIF e SDA Bocconi.

Addirittura al galoppo si muoverebbe poi il settore dei mutui. Per il primo trimestre del 2021, le stime preliminari evidenziano infatti una crescita che dovrebbe situarsi tra l’11 e il 26%.

Il Barometro CRIF non è d’accordo

A smentire il precedente studio sono i dati resi noti dal Barometro CRIF. Secondo il quale il trend registrato nella prima parte del nuovo anno non sarebbe difforme da quello che ha caratterizzato il 2020.

In particolare il 2021 si è aperto con una contr azione dei mutui immobiliari pari al -6,6%, nonostante la vivacità delle surroghe, mentre i prestiti nel complesso fanno registrare una flessione pari a -13,1% rispetto al corrispondente periodo del 2020.

Nel corso del mese di gennaio, come riportano le notizie di economia di Newsmag24.it, le richieste di prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi hanno a loro volta collezionato un -1,4% rispetto al corrispondente mese del 2020. Molto peggio è poi andata ai prestiti personali, il cui calo si è attestato addirittura al -27,1%.

Prevale la prudenza

Se i due studi citati vanno in direzioni del tutto opposte, non sembra però azzardato concordare con quanto ricordato dal Barometro CRIF. Secondo il quale proprio il fatto che la situazione sanitaria non sia ancora sotto controllo, con sempre possibili ricadute sul ciclo economico, sta spingendo un gran numero di famiglie ad adottare comportamenti improntati a notevole prudenza.

In sostanza si tende a rimandare, per quanto possibile, acquisti non necessari ed evitare di assumere impegni gravosi come quelli relativi al rimborso di un prestito. Un orientamento che potrebbe proseguire anche nei prossimi mesi, a meno di un mutamento della situazione sanitaria derivante dalle vaccinazioni di massa messi in campo dal governo.