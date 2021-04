Il 27 aprile riapre il museo civico di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il museo civico Luigi Rossi Danielli da martedì 27 aprile riaprirà al pubblico. A darne notizia è l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis. Si torna alle consuete modalità di apertura al pubblico, con il rispetto di tutte le disposizioni antiCovid. Sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 19. Come da indicazioni ministeriali, gli ingressi saranno contingentati o tali da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il sabato e nei giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato telefonicamente al numero 0761 348616 con almeno un giorno di anticipo.

“Il museo civico è un luogo sicuro – sottolinea l’assessore De Carolis – si può visitare in tutta tranquillità, osservando tutte le misure di sicurezza previste. In maniera responsabile e con attenzione, torniamo a vivere e a far vivere i luoghi di arte e cultura”.