Crisi economica e riaperture, da Luce Nuova sui fatti la ricetta per ripartire

NewTuscia – VITER BO – Mondo economico, istituzionale, politico e cittadini: tutti devono collaborare per uscire dall’emergenza Coronavirus. Questo il messaggio che è emerso dalla 16° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che ha visto a Tele Lazio Nord esponenti di questi mondi che, ognuno per il suo ruolo, hanno dovuto trovare soluzioni e reagire ad un evento drammatico quanto inatteso: il Covid-19.

Il rapporto tra necessità di salute pubblica, attuata mediante le restrizioni messe in atto da un anno a questa parte, e quella di ripartenza economica è l’argomento degli argomenti da oltre un anno e, le varie categorie, si sono e si stanno confrontando giorno per giorno. Se Lucio Matteucci, imprenditore turistico-ricettivo, ha chiarito che “il governo Draghi è in pratica la fotocopia di Conte” per le scelte fatte, il Sottosegretario all’agricoltura Francesco Battistoni ha ricordato lo sforzo per aiutare il comparto agricolo e difendere il made in Italy, soprattutto in un periodo come questo.



I rappresentanti delle associazioni del commercio (Vincenzo Peparello per Confesercenti, Gianfranco Piazzolla per Confimprese e Antonio Posati per Confcommercio) hanno parlato delle gravi difficoltà derivanti dalle chiusure e la necessità di estendere la vaccinazioni agli addetti di commercio, servizi e turismo e di aumentare le protezioni economiche e sociali. Tanti i servizi messi in atto dalle associazioni datoriali per alleviare i problemi dei propri associati e fare consulenza per i ristori ed i fondi messi a disposizione da Governo e Regione Lazio con richiesta telematica. Tutto ciò, però, hanno notato i presidenti, non basta e c’è bisogno di rapide riaperture in sicurezza e maggiori aiuti dal governo.

Hanno condotto Gaetano Alaimo e Maurizio Fiorani con gli opinionisti fissi Wanda Cherubini e Stefano Stefanini.



Uno dei problemi più gravi derivanti da questa situazione è il fenomeno dell’usura, moltiplicatosi per lo stop di lavoro e, quindi, di liquidità per le aziende. Linò Busà, responsabile di Sos Imrpesa Lazio, ha presentato un piccolo scritto sui dati e le priorità del problema usura per le Pmi. Emerge un quadro spesso drammatico in cui serve mettere mano subito.

Lara Scapigliati, responsabile del Comitato pendolari di Orte, ha invece parlato delle difficoltà dei trasporti ferroviari per le corse tagliate causa Covid e i casi di rinvenimento di tracce di Covid sul alcuni mezzi pubblici.

Per lo sport Mirco Marianello, presidente del Montefiascone baseball, ha parlato del posticipo dell’inizio di campionato di serie A a maggio, legato sempre al persistere di una curva epidemiologica ancora non rassicurante, dei costi molto più alti per la massima serie e l’impegno della società nel primo caso dello sport viterbese in cui una rappresentativa milita nel massimo campionato. Giada Baccianella, mental coach, ha parlato delle modalità per ridurre lo stress ai tempi del Coronavirus con la resilienza ed una vita consapevole.

