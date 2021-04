“25 Aprile attraverso le generazioni”, assemblea on line di ANPI e Rete degli Studenti Medi

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

In occasione della ricorrenza del 25 Aprile, l’ANPI e la Rete degli Studenti Medi di Viterbo daranno vita a un’assemblea online dal titolo “Il 25 Aprile attraverso le generazioni”.

L’incontro nasce dalla necessità di colmare il vuoto lasciato dalla manifestazione che tradizionalmente veniva svolta per la commemorazione di questa data, ma che vista la situazione pandemica difficilmente potrà svolgersi in maniera ampia e partecipata. Pur non riuscendo con un’iniziativa online a recuperare il calore e la partecipazione tipiche degli eventi in presenza, riteniamo importante offrire agli interessati un momento di confronto e di riflessione anche con istituzioni e associazioni del territorio.

All’iniziativa, oltre all’ANPI e alla Rete degli Studenti Medi, parteciperanno e interverranno il Presidente della Provincia Pietro Nocchi, il Sindaco del Comune di Viterbo Giovanni Arena, il Presidente dell’Arci di Viterbo Marco Trulli e la Presidente di AUCS studenti Lucia Ferrante, oltre ad altre associazioni e realtà.

L’assemblea si svolgerà il 25 Aprile alle ore 16:00 sulla piattaforma Zoom, e verrà registrata e poi pubblicata. Per ottenere il link per partecipare ci si può rivolgere alla Rete degli Studenti Medi di Viterbo (Teresa 388 858 9351)

Inoltre, sempre il 25 aprile, saremo a Piazza del Sacrario dalle 10:00 per celebrare la Festa della Liberazione, giornata fondamentale per la democrazia, per la Costituzione e per la libertà.

ANPI Viterbo

Rete degli Studenti Medi di Viterbo