Montefiascone, Di Sorte (FI): “Il nuovo commissario è Ferri. Angeli al provinciale”

Nella mattina di oggi ho provveduto alla nomina di Gianluca Ferri a commissario di Forza Italia di Montefiascone. Gianluca è stato tra i fondatori del nostro movimento politico nella città falisca nel 1994, ed a lui spetta il compito di traghettare il partito alle elezioni comunali. Andrea Angeli, che ringrazio per il grande lavoro svolto fino ad ora, sarà suo vice e non farà mancare il suo entusiasmo mettendo a disposizione l’esperienza acquisita. Anche per questo motivo ho chiesto ad Angeli di far parte del gruppo provinciale di Forza Italia che ho formato per le amministrative.