FdI Viterbo: “L’approvazione del Ptpr in Consiglio Regionale apre spazio per la ripartenza delle attività”

Avremmo preferito una soluzione diversa che avesse consentito maggiori margini di azione ad enti e cittadini nella programmazione delle attività, soprattutto in relazione al Bonus 110%.

Ci siamo battuti con i nostri emendamenti per migliorare il testo della maggioranza Pd/5stelle ma, come sempre accade, si fa solo un gran parlare di dialogo e poi si blindano anche contro il buon senso tutte le proposte avanzate.

Ne prendiamo atto, come prendiamo atto che ora, approvata la norma, sta a noi mettere il settore edilizio nelle condizioni di non perdere ancora tempo e occasioni per ripartire.

Come sempre, nell’interesse del territorio.

Gianluca Grancini

Consigliere comunale e provinciale FdI

Filippo Ranocchiari

Responsabile dipartimento professioni FdI