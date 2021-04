Sistemazione pavimentazioni stradali, lavori in corso

L’assessore Allegrini: “Gli interventi si concluderanno entro questa settimana”

NewTuscia – VITERBO – Proseguono i lavori di sistemazione delle pavimentazioni stradali in città. In questi giorni sono in corso interventi in via Pasubio, via Monte Sacro e via XXIV Maggio. A fornire aggiornamenti è l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini: “I lavori in queste vie sono quasi terminati. Nelle prossime ore si procederà alla segnaletica e anche la circolazione veicolare potrà tornare regolare. Sicuramente entro questa settimana. Ci scusiamo con residenti e utenti per gli inevitabili disagi, soprattutto legati alla viabilità”.