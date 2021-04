Quinto Mazzoni:”Si approvano le mozioni ma non si eseguono i lavori”

UN’AREA ATTREZZATA PER CAMPER. Tuttavia, ormai al ridosso della stagione estiva, a distanza di un anno dalla sua approvazione, quest’area è di nuovo nient ‘altro che un miraggio. Era il 25 Maggio dell’anno scorso, quando uscii fiero dalla seduta del Consiglio comunale, per essere riuscito a far approvare un mozione per la REALIZZAZIONE DIUN’AREA ATTREZZATA PER CAMPER. Tuttavia, ormai al ridosso della stagione estiva, a distanza di un anno dalla sua approvazione, quest’area è di nuovo nient ‘altro che un miraggio.

I camperisti saranno ancora abbandonati a se stessi, nel prato incolto, senza zone d’ ombra niente scarichi o approvvigionamenti di acqua. Un accoglienza pari a zero.

Non voglio pensar male, ma non capisco il perché si approvano le mozioni e non si da vita alle proposte. Ci sarà qualcosa che impedisce o qualcuno che spinge per rallentare e rimandare la creazione di un’area attrezzata?

Perché viene da pensarle tutte!

Intanto, purtroppo il nulla di fatto è quello che è stato eseguito per il turismo di camper e roulottes.

Mai il nostro territorio, che vive di stagione, si è pensabilmente fatto trovare così impreparato per l’ennesima estate ormai alle porte. Mai il nostro territorio, che vive di stagione, si è pensabilmente fatto trovare così impreparato per l’ennesima estate ormai alle porte.

Così, mentre il degrado incombe, le strade della marina sono sempre più impercorribili, il lungomare ancora più fatiscente e si ricomincia a rimpicciolire, con transenne e container, uno dei pochi parcheggi più capienti della marina, laddove i lavori dovevano riprendere e non sono più ripartiti, questa amministrazione promette e non mantiene, e noi, i cittadini, stiamo solo pagando un acconto di quanto tutta questa negligenza e questo immobilismo comporteranno in disagi e calo del turismo”.

Quinto Mazzoni

Consigliere comunale