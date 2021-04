Il 23 aprile prossimo consiglio comunale di Viterbo

Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria, in prima convocazione, nella consueta sala del Palazzo dei Priori, il prossimo 23 aprile, alle ore 9,30, in modalità mista, sia in presenza che in videoconferenza, per trattare l’argomento NewTuscia – VITERBO –Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria, in prima convocazione, nella consueta sala del Palazzo dei Priori, il prossimo 23 aprile, alle ore 9,30, in modalità mista, sia in presenza che in videoconferenza, per trattare l’argomento

▪ Comune di Viterbo – Linee di indirizzo e strategie comuni per il finanziamento di interventi e progetti da presentare in relazione ai seguenti provvedimenti:

decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”;

avviso approvato in data 22 marzo 2021 con decreto del ministero dell’Interno di concerto con il ministero Istruzione, concernente termini, modello di domanda e modalità operative per la presentazione della richiesta, per il quinquennio 2021-2025, relativa a contributi ai comuni, per progetti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni, destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

A darne comunicazione è il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista. Si ricorda inoltre che il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, in prima convocazione, in modalità mista, il prossimo giovedì 22 aprile, alle ore 15,30, in prosecuzione alla seduta dello scorso 15 aprile, per la trattazione degli argomenti che risulteranno ancora iscritti all’ordine del giorno. A tal proposito, il presidente Evangelista comunica inoltre che agli argomenti già previsti nell’avviso di convocazione dello scorso 13 aprile, sono stati aggiunti, in via d’urgenza, i seguenti argomenti sopravvenuti:

Proposta di delibera avente ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Viterbo alla data del 31 dicembre 2019”;

Proposta di delibera avente ad oggetto: “Programmazione Finanziaria 2021 – 2023 – Approvazione​POA CEV srl in liquidazione”;

Proposta di delibera avente ad oggetto:​”Approvazione Piano Operativo Annuale 2021 Società ​Francigena srl”.

​

Nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, si ricorda che le sedute non saranno aperte al pubblico.