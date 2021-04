16° puntata Luce Nuova sui fatti dedicata al blocco dell’A1 a Orte e alle riaperture post covid. Ospite il Sottosegretario Battistoni

NewTuscia – VITERBO – Tutto pronto per la 16° puntata di Luce Nuova sui fatti dedicata all’economia ed allo sport. Dopo avere fatto siglare la seconda puntata più vista in Tv dall’inizio del programma con la storia del cinema la scorsa settimana, stavolta il format di NewTuscia Italia parlerà del tema “Blocco dell’A1 a Orte e riaperture post covid: il punto sulla situazione”.



Nel corso della puntata si cercherà di ripercorrere ciò che è successo nei giorni scorsi con il blocco dell’Autostrada A1 tra Orte e Attigliano da parte di tanti ristoratori e mondo dell’ospitalità di ritorno dalla manifestazione di Roma e fare il punto sulle prossime riaperture e misure del Governo. In studio ci sarà Lucio Matteucci, editore di Viterbox e libero professionista: era presente a Roma e al momento del blocco della A1 e spiegherà cos’è successo.

Tra i tanti temi che verranno affrontati parleremo del rischio usura in tempi in cui la liquidità delle imprese è stata spesso azzerata per l’inattività e lo faremo con i dati di Sos Impresa Lazio che saranno commentati da Lino Busà.

A parlare della situazione economica generale ci saranno Francesco Battistoni, Sottosegretario all’Agricoltura, che tratterà della crisi e delle misure per il comparto primario; Vincenzo Peparello, presidente di Confesercenti Viterbo, Antonio Posati, presidente Confcommercio Lazio Nord e Gianfranco Piazzolla, presidente Confimprese Viterbo, che parleranno delle misure e delle prospettive per le Pmi della Tuscia e del Lazio; la responsabile del Comitato Pendolari Orte Lara Scapigliati, che parlerà degli effetti del Covid sui traporti ferroviari e di fatti come l’Alta velocità.

La mental coach Giada Baccianella interverrà con un suo parere professionale sulla gestione delle emozioni in questo periodo di stress.

Per lo sport sarà ospite il presidente del Montefiascone baseball Mirco Marianello che parlerà delle prossime riaperture per gli sport all’aperto e l’avventura in serie A del club falisco.

A condurre Gaetano Alaimo e Maurizio Fiorani con il consuero bilancio mensile della Viterbese calcio. Non mancheranno gli opini

onisti fissi Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes e Stefano Stefanini, vicedirettore di NewTuscia.it. A leggere le domande dai social e dai telespettatori tornerà Sara.

“Luce Nuova sui fatti” va in onda ogni giovedì alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt, ora visibile da tutto il Lazio), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it