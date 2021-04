UICI Viterbo: “Grazie a tutti coloro che hanno acquistato le Uova di Pasqua”

NewTuscia – VITERBO – Con questo comunicato l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Viterbo vuole ringraziare tutti coloro, che hanno acquistato le Uova di Pasqua, contribuendo all’attività di autofinanziamento della sezione.

Il contributo derivante da questa iniziativa ci permetterà di continuare ad offrire servizi a ciechi ed ipovedenti che, come ben noto, non hanno autonomia di spostamento. Alcuni esempi di servizi erogati dalla nostra Associazione, sono: accompagnamento per visite mediche e specialistiche, per semplici passeggiate, consegna a domicilio della spesa, di ricette o certificati medici, fornitura di audiolibri e tanto altro ancora.

Abbiamo voluto evidenziare con esempi pratici i servizi che gestiamo, per far capire quanto diventi importante l’aiuto della vista, per svolgere cose che la maggior parte delle persone fanno in maniera automatica.

Grazie ancora

Il Presidente Territoriale UICI Viterbo

Elena Dominici