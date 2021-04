Santa Marinella – Rifacimento stradale

NewTuscia – SANTA MARINELLA – “Posso tranquillizzare i tanti cittadini che si stanno chiedendo come mai ci siano tanti piccoli cantieri stradali in giro per la Città – dice Patrizia Befani consigliere comunale delegato alla viabilità – e spiegare che si tratta di lavori in corso di esecuzione per conto di Acea Ato2. Vorrei ringraziare innanzitutto il Sindaco Pietro Tidei che ha saputo esercitare la giusta pressione sull’azienda che si occupa del nostro acquedotto e delle relative fognature ed anticipare le opere ed i

ripristini stradali concordati. E’ anche da elogiare la professionalità di Oliviero Di Giustino e Maila Torroni, che per conto della Società multiservizi cittadina lavorano in supporto al servizio VI, che hanno saputo coordinare tutti gli interventi sul territorio per recare il minore disagio possibile ai cittadini”.

Gli interventi sono realizzati sulla fognatura di lungomare Guglielmo Marconi da via Garibaldi a via Battisti con completo rifacimento manto stradale. Poi si tratta del rifacimento della conduttura idrica ammalorata via della Vittoria con il completo rifacimento manto stradale e quindi del rifacimento del manto stradale di via Cicerone da via di Veroli a via Pirgus, del rifacimento del manto stradale di via Diaz, delll’estensione della rete idrica per quasi 800 metri in via Poggio Bellavista con rifacimento della intera carreggiata stradale. Inoltre sono state previste numerose opere di ripristino puntuale in varie strade come via degli Etruschi, Aurelia, della Libertà. In via Cesare Battisti, da via Aurelia a via Meleagro, si provvede ad opere di manutenzione della fognatura con rifacimento della carreggiata stradale.

Un imponente lavoro di sistemazione ed ampliamento della rete idrica e fognaria, un grande investimento da parte di Acea Ato2 ed un grande risultato ottenuto per il miglioramento dei servizi ai cittadini.