Il punto sulla 2° giornata di Eccellenza

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Torna il campionato di eccellenza domenica si sono disputate 5 gare. Il Real Monterotondo Scalo (9 punti) travolge 9-1 l’ Ottavia (3). Ok la Boreale (4) che di misura 1-0 supera la Vigor Perconti (1). Vittoria al cardiopalma per il Cerveteri (3) sul Fiumicino (0), 4-3 il punteggio finale. Bene il Faul Cimini (3) che supera 4-0 il Civitavecchia (1) in evidenza il giovane portiere Luca Bertollini (classe 2001) che ha neutralizzato 2 calci di rigore. Pomezia (2) Ladispoli (1) termina 0-0.