“Orco di Monterosi” rintracciato a Santo Domingo

NewTuscia – MONTEROSI – Era segnalato sul sito Eumostwanted.eu, Most Wanted Fugitives, e dall’European Network of Fugitive Active Search Teams, la Rete Europea delle Unità di Ricerche Attive Latitanti. Unico italiano nella lista dei 19 predatori sessuali più pericolosi e ricercati del mondo, il cosiddetto orco di Monterosi è stato catturato a Santo Domingo. Condannato nel 2012 in Italia a sette anni e mezzo in primo grado, l’uomo si era reso irreperibile dopo l’ufficializzazione della pena di cui aveva scontato una parte. Dovrebbe ancora trascorrere in carcere 5 anni e 2 mesi.

Il 74enne ex bidello a Sutri, Luciano Scibilia, era stato arrestato dalla squadra mobile di Viterbo nel 2008 con l’accusa di violenza sessuale su sette adolescenti nell’arco temporale compreso tra il 2002 e il 2007, violenza privata e maltrattamenti in famiglia. Si spacciava per pranoterapeuta; più magre, più belle, le sue promesse secondo l’accusa allettavano le vittime, tra cui una tredicenne e le due figlie della compagna, giustificando le sue pretese con i poteri magici. Gli abusi si sarebbero consumati nello studio dell’uomo. Sempre secondo l’accusa, spesso si sarebbe limitato a palpeggiarle nelle parti intime mentre in altre occasioni si sarebbe spinto a richieste di sesso orale e rapporti sessuali completi.

L’accusa di violenza privata, sarebbe collegata alla minaccia rivolta alla figlia maggiore della compagna, con cui le impediva di raccontare delle violenze se non voleva che uccidesse i suoi cari; l’altra, quella di maltrattamenti in famiglia, ai modi autoritari che assumeva nei confronti della ex compagna e delle figlie.

Si era rifatto una vita oltre oceano, con una donna del luogo; l’Europol lo ha rintracciato seguendo la pensione che veniva ritirata in Italia da una donna di Roma, scovandolo nella sua villa al mare a Samanà, una cittadina turistica a 200 chilometri da Santo Domingo.