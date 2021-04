la FISH incontra i Ministri Orlando e Speranza e chiede un cambio di passo

NewTuscia – ROMA – « Ora più che mai è richiesta la massima attenzione e il massimo impegno delle Istituzioni, tutte, affinché continuino ad esser e assicurati i servizi essenziali e tutelati gli spazi vitali e le libertà grave; fondamentali delle persone con disabilità e delle loro famiglie». Con queste parole il Presidente della FISH, Vincenzo Falabella, ha aperto il suo intervento nell’incontro che si è tenuto oggi tra le organizzazioni del terzo settore, l’ANCI e i ministri de l Lavoro e della Salute, Andrea Orlando e Roberto Speranza, alla presenza d egli esperti della struttura del Commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Generale Francesco Figliuolo.

L’incontro di oggi aveva come tema del confronto la modalità di riape rtura e di ripresa e, su questo punto, la FISH ha assicurato la propria dis ponibilità a partecipare al tavolo tecnico per costruirne le modalit à opportune, al fine di arginare il rischio e le situazioni di emarg inazione, solitudine e segregazione presenti nella popolazione.

« In questo senso, riteniamo sì necessario e doveroso stimolare l& rsquo;azione coordinata del Governo con le amministrazioni regionali e gli enti locali per una ripresa graduale delle diverse attività, cultura li, sociali, economiche e produttive; allo stesso tempo, altresì, co nsideriamo urgente l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali che possano contribuire a ridurre le diverse forme di diseguagl ianza che si sono acuite durante la pandemia, e tra queste vi sono quelle d i genere, ancora molto presenti nelle diverse aree geografiche del Paese», ha riferito oggi nel corso del suo intervento Vincenzo Falabella .

Il Pres idente della FISH ha chiesto alle Istituzioni: «un impegno non a parole, ma con i fatti. Solo così il rilancio e la ripresa saranno p er tutti». Ha ribadito Falabella: «pretendiamo, innanz itutto, la garanzia di una maggiore tutela della salute e della sicurezza s ociale, ancora di più, lo chiediamo per coloro che sono più v ulnerabili ed esposti e, tra questi, vi sono le tante persone con disabilit à. Sappiamo, perché ne siamo testimoni, che anche in queste s ettimane i loro rischi sono stati maggiori. E mi riferisco al caos della vi cenda vaccinazioni».

Ha aggi unto il presidente della FISH, richiamando le parole del manifesto pubblica to qualche giorno dalla stessa Federazione: «Vogliamo tutti insie me costruire un Paese in cui non si debba più dire alle persone con disabilità di restare a casa, cercando di non morire, in attesa di e ssere finalmente vaccinati. A casa, senza poter andare a lavorare. A casa, perdendo mesi di scuola, come altri e più di altri per via della man canza di aiuti e sostegni adeguati previsti dalle norme». E poi ha concluso: «per fare ciò, però, serve un ripensam ento dell’attuale sistema di welfare, attualmente basato principalmen te sul sistema di protezione; il quale deve essere invece profondamente mod ificato verso un nuovo modello che sia universale, basato realmente sulla t utela dei diritti civili, sociali, umani».